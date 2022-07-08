Бункерная тварь забирает лучших! Беленюк потерял друга

Беленюк часто пересекался с Пастухом на соревнованиях / Фото: Коллаж: Сегодня
В боях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух. О смерти спортсмена сообщил в соцсетях олимпийский чемпион Жан Беленюк. Ранее на фронте убили боксера Виктора Понятенко.
"В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.
Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время.
Отчаяние, печаль и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, герой", – написал Беленюк в Facebook.
Напомним, что в конце мая во время боев на востоке Украины погиб черкасский боксер Олег Прудкий. Спортсмен был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса.