Бункерная тварь забирает лучших! Беленюк потерял друга

Беленюк часто пересекался с Пастухом на соревнованиях / Фото: Коллаж: Сегодня

В боях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух. О смерти спортсмена сообщил в соцсетях олимпийский чемпион Жан Беленюк. Ранее на фронте убили боксера Виктора Понятенко.

"В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.

Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время.

Отчаяние, печаль и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, герой", – написал Беленюк в Facebook.