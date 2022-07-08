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Бункерная тварь забирает лучших! Беленюк потерял друга

Андрей Трофимов
8 июля, 17:52
Олимпийский чемпион рассказал о смерти своего товарища из Николаева Игоря Пастуха, который погиб на Донбассе

Беленюк часто пересекался с Пастухом на соревнованиях / Фото: Коллаж: Сегодня

В боях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух. О смерти спортсмена сообщил в соцсетях олимпийский чемпион Жан Беленюк. Ранее на фронте убили боксера Виктора Понятенко.

"В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.

Лично знаком был с Игорем. Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время.

Отчаяние, печаль и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, герой", – написал Беленюк в Facebook.

Пастух был мастером спорта по борьбе

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Напомним, что в конце мая во время боев на востоке Украины погиб черкасский боксер Олег Прудкий. Спортсмен был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса.