Бункерна тварюка забирає найкращих! Беленюк втратив друга

Беленюк часто перетинався із Пастухом на змаганнях / Фото: Колаж: Сьогодні

У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух. Про смерть спортсмена повідомив у соцмережах олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Раніше на фронті вбили боксера Віктора Понятенка.

"У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець із Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був із Ігорем. Ми однолітки, і багато спільних змагань провели разом свого часу. Розпач, смуток та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих. Покойся з миром, герою", – написав Беленюк у Facebook.

Пастух був майстром спорту з боротьби

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Нагадаємо, що наприкінці травня під час боїв на сході України загинув черкаський боксер Олег Прудкий. Спортсмен був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу.