19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Букмекеры оценили шансы сельской команды отобрать очки у Динамо

Сергей Шаховец
18 августа, 17:45
Команда с Петрово откровенный аутсайдер матча с командой Мирчи Луческу. Букмекеры не видят препятствий перед киевским Динамо возглавить турнирную таблицу чемпионата

Динамо - Ингулец / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в Киеве состоится заключительный матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между петровским Ингульцом и киевским Динамо. Поединок примет стадион Динамо имени В.Лобановского. Встреча начнется в 19:30. За онлайн-трансляцией матча Ингулец – Динамо можно следить у нас на сайте.

Букмекеры уверены, что команда Мирчи Луческу без особых трудностей наберет очередные три очка. Коэффициент на победу "бело-синих" составляет 1.15. В то же время вероятность ничьи оценивается в 7.90. В то, что Ингулец сможет добыть историческую победу над чемпионом Украины веры почти нет, выиграть можно в 20 раз больше, чем сумма ставки.

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Напомним, после трех сыгранных туров киевляне занимают второе место в турнирной таблице, отставая от черниговской Десны на три балла. В случае победы динамовцев над Ингульцом, команда Мирчи Луческу выйдет на первое место.

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Подопечные Сергея Лавриненко находятся на самом дне турнирной таблицы, все три предыдущих матча они проиграли своим соперникам с общим счетом 2:9.

Турнирная таблица

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