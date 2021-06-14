Будто уже выиграли Евро: безумное веселье фанов Нидерландов после матча с Украиной

После матча Амстердам гулял всю ночь / Фото: Getty Images
В тяжелейшем поединке сборная Нидерландов обыграла Украину на старте Евро-2020. Матч прошел в Амстердаме, где хозяев поддерживали тысячи фанов, как на трибунах, так и в самом городе.
После финального свистка болельщики устроили массовые гуляния на улицах столицы королевства. Гоняли на машинах, жгли файеры, сожгли мотоцикл...
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Также нидерландские болельщики отметили очень зрелую игру сборной Украины, которой напророчили беспроблемный выход из группы в 1/8 финала Евро-2020.
Напомним, что поединок Нидерландов и Украины – первый в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять мячей после нулевой ничьей в первой половине игры.
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