Уайт обещает устроить зрелищный махач с Фьюри

Тайсон Фьюри vs Диллиан Уайт

Все болельщики бокса помнят, какой эффектный поединок провели Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Но нынешний претендент на титул обещает устроить зрелище не хуже. Следите вместе с нами за онлайн-трансляцией чемпионского поединка Фьюри – Уайт.

"Это один бой, в котором все должно склеиться воедино. Фьюри привносит в ринг все, он высокий и неудобный. Но он может драться, и тогда мне не нужно будет беспокоиться обо всем остальном. Мы можем просто встать и начать махач, пока один из нас не упадет. О, это было бы здорово. Люди забывают, что в первом бою с Поветкиным я его перебоксировал. Да, он меня поймал, но я вернулся и грохнул его. Два совершенно разных стиля, так что я очень хорошо адаптируюсь. Я могу боксировать, могу двигаться, но такой стиль скучен. Стиль Фьюри скучен.

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Люди в восторге от двух его последних поединков, потому что он пустился с Уайлдером в обмен ударами. А Уайлдер опасен, но не так хорош, у него нет ничего, кроме его размашистой правой, потому Фьюри смог его переработать. В общем, люди говорят: "О, Фьюри, он крутой, он зрелищный". Но ничего подобного. Бросьте, посмотрите сами. До трилогии с Уайлдером всем было нас*ать на бои Тайсона Фьюри. Он был большим парнем, который побеждал, но его бои были скучными", – приводит слова Уайта vringe.com.

Напомним, в субботу, 23 апреля, на знаменитом футбольном стадионе "Уэмбли" состоится поединок за звание чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Триумфатор этого боя выйдет на победителя реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Гонорары у боксеров будут внушительными. Фьюри достанется 29,5 млн долларов, а Уайту – 7,4 млн. Плюс победитель боя получит бонус в 4,1 млн.

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Тайсон Фьюри vs Диллиан Уайт / Фото: WBC

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