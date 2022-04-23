Вайт обіцяє влаштувати видовищний махач із Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі vs Ділліан Вайт

Усі вболівальники боксу пам'ятають, який ефектний поєдинок провели Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер. Але нинішній претендент на титул обіцяє влаштувати видовище не гірше. Слідкуйте разом з нами за онлайн-трансляцією чемпіонського поєдинку Фьюрі – Вайт.

"Це один бій, у якому все має склеїтися воєдино. Ф'юрі привносить у ринг все, він високий і незручний. Але він може битися, і тоді мені не треба буде турбуватися про все інше. Ми можемо просто встати і почати махач, поки один з нас не впаде. О, це було б чудово. Люди забувають, що у першому бою з Повєткіним я його перебоксував. Так, він мене впіймав, але я повернувся і грюкнув його. Два абсолютно різні стилі, так що я дуже добре адаптуюсь. Я можу боксувати, можу рухатися, але такий стиль нудний. Стиль Фьюрі нудний.

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Люди в захваті від двох його останніх поєдинків, бо він пустився з Вайлдером в обмін ударами. А Вайлдер небезпечний, але не такий гарний, у нього немає нічого, крім його розгонистої правої, тому Фюрі зміг його переробити. Загалом, люди кажуть: "О, Ф'юрі, він крутий, він видовищний". Але нічого подібного. Киньте, подивіться самі. До трилогії з Вайлдером усім було нас*ати на бої Тайсона Фьюрі. Він був великим хлопцем, який перемагав, але його бої були нудними", – наводить слова Вайта vringe.com.

Нагадаємо, у суботу, 23 квітня, на знаменитому футбольному стадіоні "Вемблі" відбудеться поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBC між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом. Тріумфатор цього бою вийде на переможця реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Щоб визначити абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Гонорари у боксерів будуть значними. Ф'юрі дістанеться 29,5 млн. доларів, а Вайту – 7,4 млн. Плюс переможець бою отримає бонус у 4,1 млн. доларів.

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Тайсон Ф'юрі vs Ділліан Вайт / Фото: WBC

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