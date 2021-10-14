Будет ли третий бой Усик – Джошуа: прозвучал ответ

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images
Усик победил Джошуа 25 сентября в Лондоне.
До 25 апреля у них должен состояться реванш.
Есть ли вероятность третьего боя Александра против Энтони?
Именно такую серию выдали Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер – с ничьей и двумя победами нокаутом в исполнении Цыганского короля.
Однако, по словам промоутера Александра Усика, Александра Красюка, у украинского боксера с Джошуа все ограничится двумя поединками – независимо от исхода второго.
На вопрос, есть ли вероятность трилогии Усик – Джошуа, если в реванше победит Эй-Джей, Красюк ответил: "Нет, в контракте такое не прописано. Я объясню. Есть поединок, есть матч-реванш – такая практика. Трилогия Фьюри – Уайлдер – это, скорее, исключение из правил, нежели правило".
- И все же – если поднимут руку Джошуа, будете ли вы бороться за проведение третьего боя с ним?
- (отрицательно качая головой) Это из разряда – если бы у бабы..., была бы она дедом, – заявил в эфире Boxingukraineboxing промоутер Усика.
Ранее букмекеры назвали город-фаворит на проведение реванша Усик – Джошуа. Наиболее высокие шансы принять его – у Лондона.
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