15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Чи буде третій бій Усик – Джошуа: прозвучала відповідь

Олег Люлька
14 жовтня, 14:33
Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа не повторять трилогію, яку влаштували Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Усик переміг Джошуа 25 вересня в Лондоні.

До 25 квітня у них має відбутися реванш.

Реклама

Чи є ймовірність третього бою Олександра проти Ентоні?

Саме таку серію видали Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер – з нічиєю і двома перемогами нокаутом у виконанні Циганського короля.

Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Реклама

Однак, за словами промоутера Олександра Усика, Олександра Красюка, у українського боксера з Джошуа все обмежиться двома поєдинками – незалежно від результату другого.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

На питання, чи є ймовірність трилогії Усик – Джошуа, якщо в реванші переможе Ей-Джей, Красюк відповів: "Ні, в контракті таке не прописано. Я поясню. Є поєдинок, є матч-реванш – така практика. Трилогія Ф'юрі – Вайлдер – це, радше, виняток із правил, ніж правило".

Реклама

- І все ж – якщо піднімуть руку Джошуа, чи будете ви боротися за проведення третього бою з ним?

- (Негативно хитаючи головою) Це із серії – якби у баби..., то була б вона дідом, – заявив в ефірі Boxingukraineboxing промоутер Усика.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Раніше букмекери назвали місто-фаворит на проведення реваншу Усик – Джошуа. Найбільші шанси прийняти його – у Лондона.

Читайте також:

Реклама