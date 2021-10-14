Чи буде третій бій Усик – Джошуа: прозвучала відповідь

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images
Усик переміг Джошуа 25 вересня в Лондоні.
До 25 квітня у них має відбутися реванш.
Чи є ймовірність третього бою Олександра проти Ентоні?
Саме таку серію видали Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер – з нічиєю і двома перемогами нокаутом у виконанні Циганського короля.
Однак, за словами промоутера Олександра Усика, Олександра Красюка, у українського боксера з Джошуа все обмежиться двома поєдинками – незалежно від результату другого.
На питання, чи є ймовірність трилогії Усик – Джошуа, якщо в реванші переможе Ей-Джей, Красюк відповів: "Ні, в контракті таке не прописано. Я поясню. Є поєдинок, є матч-реванш – така практика. Трилогія Ф'юрі – Вайлдер – це, радше, виняток із правил, ніж правило".
- І все ж – якщо піднімуть руку Джошуа, чи будете ви боротися за проведення третього бою з ним?
- (Негативно хитаючи головою) Це із серії – якби у баби..., то була б вона дідом, – заявив в ефірі Boxingukraineboxing промоутер Усика.
Раніше букмекери назвали місто-фаворит на проведення реваншу Усик – Джошуа. Найбільші шанси прийняти його – у Лондона.
Читайте також:
- По грошах домовилися! Скільки отримає Усик за реванш Джошуа
- Джошуа знову програє Усику, вже нокаутом: прогноз чемпіона світу на реванш
- Усик у прольоті: Ф'юрі заговорив про завершення кар'єри
- Розступіться, Усик йде! Від його ходи постраждав навіть Ломаченко
- Було б негарно: Усик не наважився кинути братів Кличків
- Усик проти Вайлдера: прогноз від промоутера Джошуа