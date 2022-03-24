Будет ли реванш Усик – Джошуа? Промоутерская компания британца ведет подготовку к бою

Джошуа хочет реванша против Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик сделал выбор в пользу продолжения профессиональной карьеры, получив возможность покинуть Украину во время войны. Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе начнет подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Об матче-реванше заговорили и в промоутерской компании Джошуа. CEO Matchroom Boxing Фрэнк Смит утверждает ютуб-каналу Pro Boxing Fans, что в ближайшие несколько дней будет принято окончательное решение насчет поединка, а также заявил, что Джошуа хочет боя именно против Усика:

"В конечном итоге наша главная цель – устроить реванш, и Энтони хочет этот бой. Он желает вернуться на ринг и вернуть свои пояса. Но, конечно же, ситуация в мире выходит далеко за рамки бокса или спорта. Мы будем руководствоваться этим, и наши мысли с теми, на кого это повлияло. Но ситуация меняется и развивается каждый день. Я думаю, что в следующие несколько дней будут приняты конкретные решения. На заднем фоне мы работаем над промежуточным боем, если он будет необходим и придется отложить реванш. Но, как я сказал, Джошуа прежде всего сосредоточен на том, чтобы вернуться и вернуть свои титулы."

А вот всеми ожидаемый бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососем не состоится, так как украинский боксер отказался покидать Украину во время войны.