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Будет драться на пустых аренах. Ломаченко досталось от Украинского Питбуля

Сергей Шаховец
2 января, 22:27
Чемпион NABA в весовой категории до 55,3 кг Олег Довгун не понимает поступка Василием Ломаченко, когда он проигнорировал украинский флаг

Олег Довгун и Василий Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

После победы над Ричардом Комми Василий Ломаченко укутался флагом города Аккермана, не взяв с собой государственный символ страны, которую он представляет. Такими необдуманными действиями Василий растеряет всех своих болельщиков, уверен Олег Довгун.

"Я считаю, что Ломаченко сделал неправильно. Он боксировал в Мэдисон Сквер Гарден и большая часть зрителей там были украинцы. Которые живут там и пришли его поддержать. Они пришли с флагами Украины. Ломаченко должен был взять украинский флаг.

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Понятно, что его никто не может заставить это сделать. А тут он взял аккерманский флаг. Он представляет страну и должен был взять украинский флаг. Но, думаю, это должно быть в сердце. Ты либо любишь страну, либо нет. А страна его поддерживала.

Ломаченко оскандалился с флагом / Фото: REUTERS

Может, он специально это делает, может, это троллинг. Но в этом нет ничего хорошего. Многие украинские фанаты отходят от него. Они его уже не любят. Он уже не может собрать Мэдисон Сквер Гарден, раньше собирал. После боя с Комми уже вообще не соберет никого. Конечно, хейтеры ходить будут, но как на любимца на него ходить не будут", – рассказал Довгун в интервью YouTube-каналу Два Боковых.

Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал / Фото: Getty Images

Напомним, за игнорирование государственного флага после победы над Комми Ломаченко досталось от Владимира Кличко, который возмутился ("Что за черт!") и объяснил Васе, что такое патриотизм.

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Василий Ломаченко и Владимир Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что Олег Довгун завоевал титул NABA (Североамериканской боксерской ассоциации) в весовой категории до 55,3 кг в ноябре прошлого года.

После этой победы Олег Довгун, по прозвищу "Украинский Питбуль", вошел в ТОП-15 рейтинга WBA и занял 6-ю позицию. Следующая цель украинского боксера – стать чемпионом мира среди профессионалов по основной версии.

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Олег Довгун выиграл пояс WBA NABA в легчайшем весе / Фото: Коллаж: Сегодня