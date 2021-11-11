11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Будем играть так с Боснией – будем на чемпионате мира: Петраков доволен ничьей в Одессе

Александр Трикиша
11 ноября, 22:15
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью своей команды в товарищеском поединке против Болгарии

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Украина и Болгария разошлись миром 1:1, хотя украинцы забили четыре мяча, но три из них отменил арбитр из-за офсайдов.

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"Я очень доволен игрой, игроками. У меня нет претензий. То что забили мяч, такое случается в футболе. Мы поговорили с Тымчиком, я ему подсказал. Это называется опыт, который к нему придет в будущем.

Не хватило технического мастерства. Я на слово "удача" никогда не сетую. Удачу нужно заслужить, я его не заслужил. Возможно, заслужу с Боснией. Я буду счастливым человеком.

Я сказал ребятам, будем играть так с Боснией – будем на чемпионате мира", – рассказал Петраков во время пресс-конференции.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Также главный тренер огласил расписание команды перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября.

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"Завтра в 11 вылетаем в Киев. Едем в отель, вечером у нас тренировка двумя группами. 13-го мы тренируемся вечером на "Олимпийском". 14-го будем тренироваться на НСК и в 18 вылетаем в Сараево.

Сегодня ночуем в Одессе. Предигровая тренировка будет в Зенице, там ехать 45 минут", – добавил коуч.