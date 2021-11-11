11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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Гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу: Петраков задоволений нічиєю в Одесі

Олександр Трикіша
11 листопада, 22:15
Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував нічию своєї команди у товариському поєдинку проти Болгарії.

Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Україна та Болгарія розійшлися миром 1:1, хоча українці забили чотири м'ячі, але три з них скасував арбітр через офсайди.

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"Я дуже задоволений грою, гравцями. У мене немає претензій. Те, що забили м'яч, таке трапляється у футболі. Ми поговорили з Тимчиком, я йому підказав. Це називається досвід, який до нього прийде в майбутньому.

Не вистачило технічної майстерності. Я на слово "удача" ніколи не нарікаю. Удачу треба заслужити, я її не заслужив. Можливо, заслужу з Боснією. Я буду щасливою людиною.

Я сказав хлопцям, гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу", – розповів Петраков під час прес-конференції.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Також головний тренер оголосив розклад команди перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини, що відбудеться 16 листопада.

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"Завтра об 11 вилітаємо до Києва. Їдемо в готель, увечері у нас тренування двома групами. 13-го ми тренуємось увечері на "Олімпійському". 14-го тренуватимемося на НСК і о 18-й вилітаємо в Сараєво.

Сьогодні ночуємо в Одесі. Передігрове тренування буде у Зениці, там їхати 45 хвилин", – додав коуч.