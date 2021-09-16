Буде-Глимт – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Буде-Глимт vs Заря / Фото: Getty Images

В четверг, 16 сентября, норвежский клуб Буде-Глимт принимает на своем поле луганскую Зарю в первом туре группового раунда Лиги конференций. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео голов, фото и комментариями.

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ФОРМАТ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

Это – дебютный розыгрыш третьего по рангу, но отнюдь не слабого по составу участников, еврокубка УЕФА.

В группе с Зарей и клубом Буде-Глимт выступают также Рома, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, и софийский ЦСКА. Параллельно с луганчанами и норвежцами, они проводят свой матч в Риме.

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.

Победитель Лиги конференций будет квалифицирован в Лигу Европы в следующем сезоне.

ПУТЬ ЗАРИ

Заря попала в групповой раунд Лиги конференций после того, как в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги Европы уступила венскому Рапиду (0:3 и 2:3).

Отметим, что на предварительных стадиях из Лиги конференций выбыли украинские Ворскла и Колос.

Рапид разгромил Зарю в Вене 3:0 / Фото: Getty Images

ПУТЬ БУДЕ-ГЛИМТ

Клуб из норвежского города Буде впервые будет участником группового этапа еврокубков. Чемпион Норвегии начинал свой путь еще с квалификации Лиги чемпионов, но там уступил польской Легии и перекочевал в Лигу конференций, деклассировав там исландский Валюр, косовскую Приштину и литовский Жальгирис.

Glimt в переводе с норвежского означает "молния". Клуб, основанный в 1916 году, играет на искусственном поле 7-тысячной арены "Аспмюра стадиум".

"Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать все для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным, – заявил перед матчем с Буде-Глимт тренер Зари Виктор Скрипник. – Надеемся, тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, поможет нам в шести матчах осенней части турнира выглядеть достойно".

"Искусственное поле в Норвегии? Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не было в наших планах. Мы здесь потренировались, в четверг проведем игру, постараемся завершить ее хорошо, а в воскресенье проведем уже следующую игру на натуральном поле", – приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Тренировка Зари в Норвегии

КОТИРОВКИ НА ПОБЕДИТЕЛЯ ГРУППЫ С

Рома – 1.18

Заря – 8.00

ЦСКА София – 12.00

Буде-Глимт – 15.00

БУДЕ-ГЛИМТ – ЗАРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча аналитики называют хозяев. На победу норвежцев установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.85, на победу Зари – 3.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Буде-Глимт – 49%

ничья – 25%

выигрыш Зари – 26%

наиболее вероятный счет – 1:1

БУДЕ-ГЛИМТ – ЗАРЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире матч Буде-Глимт – Заря в четверг, 16 сентября, начиная с 22:00, покажет платформа Megogo.

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