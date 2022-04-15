Бубка не в Монако! Стало известно, где находится глава НОК (фото)

Сергей Бубка - президент НОК Украины / Фото: Getty Images

Одной из самых противоречивых фигур в украинском спорте с началом войны стал глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка. Бывший легкоатлет после 24 февраля пропал и не высказывался о вторжении России.

Позже Бубка все же дал комментарий о войне, однако постеснялся назвать страну-агрессора. Многим оставалось неизвестным местоположение Сергея Назаровича. Поговаривали, что он пересек границу Украины на Закарпатье и отправился в Монако.

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Впрочем, сегодня эта теория была опровержена Федерацией гандбола Украины. На своей страничке в Facebook организация опубликовала фото с Бубкой, который навестил Олимпийскую базу в Конча-Заспе под Киевом.

"Сегодня базу в Конча-Заспе посетил Сергей Назарович Бубка. Это большое событие и большая поддержка для спортсменов, мотивация для них. И это не только моральная помощь, но и финансовая, которую спортсменам предоставляет Национальный олимпийский комитет", – заявил глава ФГУ Андрей Мельник.

Ранее Бубку жестко раскритиковала народный депутат Украины Ольга Саладуха. Бывшая легкоатлетка упрекает Сергея Назаровича в том, что он не подписался под просьбой исключить Россию и Беларусь из МОК.