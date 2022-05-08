Брутальный нокаут в UFC. Бойца едва привели в сознание

Чендлер жестоко нокаутировал Фергюсона / Фото: UFC, Коллаж: Сегодня

Турнир по смешанным единоборствам UFC 274 в Финиксе штат Аризона едва не завершился трагедией. В главном поединке вечера сошлись между собой Майк Чендлер (23-7) и Тони Фергюсон (26-7).

Первый раунд прошел под диктовку Фергюсона, который даже отправил соперника в нокдаун в стартовой части боя, но постепенно к концу раунда инициатива перешла к Чендлеру.

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Развивать успех после небольшого отдыха Чендлер бросился сразу. Его сокрушительный фронт-кик в челюсть оппонента оправил Фергюсона в глубокий нокаут.

Пока врачи приводили в чувство Фергюсона, Чендлер радостно крутил сальто на фоне лежащего без сознания соперника.

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Еще один масштабный бойцовский вечер прошел в американском Лас-Вегасе уже среди боксеров. Сауль Альварес не смог забрать чемпионский пояс WBA Super у Дмитрия Бивола, проиграв поединок единогласным решением судей.