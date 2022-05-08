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Брутальний нокаут у UFC. Бійця ледь привели до тями

Євген Щербаков
8 травня, 09:12
Майк Чендлер ударом ногою в голову мало не покалічив Тоні Фергюсона, який довго пролежав непритомний

Чендлер жорстоко нокаутував Фергюсона / Фото: UFC, Колаж: Сьогодні

Турнір зі змішаних єдиноборств UFC 274 у Фініксі штат Арізона ледь не завершився трагедією. У головному поєдинку вечора зійшлися між собою Майк Чендлер (23-7) та Тоні Фергюсон (26-7).

Перший раунд пройшов під диктування Фергюсона, який навіть відправив суперника в нокдаун у стартовій частині бою, але поступово до кінця раунду ініціатива перейшла до Чендлера.

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Розвивати успіх після невеликого відпочинку Чендлер кинувся одразу. Його нищівний фронт-кік у щелепу опонента відправив Фергюсона в глибокий нокаут.

Поки лікарі приводили до тями Фергюсона, Чендлер радісно крутив сальто на тлі суперника, що лежав непритомний.

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Ще один масштабний бійцівський вечір відбувся в американському Лас-Вегасі вже серед боксерів. Сауль Альварес не зміг забрати чемпіонський пояс WBA Super у Дмитра Бівола, програвши поєдинок одноголосним рішенням суддів.