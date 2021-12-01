Свитолина намекнула на создание собственных токенов

Украинская теннисистка Елина Светолина

Теннисистка сделала интригующее заявление на своей странице в Twitter:

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"Ищу проекты NFT, возглавляемые женщинами, какие из них самые крутые?", – написала спортсменка.

В комментариях активно начали предлагать свои услуги разные криптохудожницы. Но были и те, кто начал отговаривать звезду от такого шага.

"Элина, нет – это спекуляция",- написал один из фолловеров.

Если Элина все-таки решится запустить линейку собственных токенов, то у нее есть все шансы заработать немалую сумму денег.

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К примеру, недавно фронтмен Little Big показал свои золотые криптояйца из 1000 NFT-киндер-сюрпризов. А американский репер Snoop Dogg хочет продать свое фото (NFT-коллаж) за 770 000 долларов.

Элина Свитолина / Фото: Instagram

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Отметим, что спортсмены активно создают свои токены, не отстает от модных тенденций и Лионель Месси:

В первые несколько часов продажи токена футболиста одна из ставок покупателя составляла 1 128 815 долларов. В то время как первоначальная цена была всего 50 тысяч долларов.

Кличко с Хейден и Элиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что недавно Владимир Кличко и Элина Свитолина провели за одним столом вечер в Киеве во время благотворительного аукциона, организованного теннисисткой.