3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Свитолина смотрит на Кличко, как Хейден (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 10:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Владимир Кличко и Элина Свитолина провели за одним столом вечер в Киеве во время благотворительного аукциона, организованного теннисисткой
Кличко с Хейден и Элиной
Кличко с Хейден и Элиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появились новые снимки с гала-ужина благотворительного фонда Элины Свитолиной в столице Украины, одним из гостей которого был Владимир Кличко.

Одно их совместное с Элиной фото ранее уже обратило на себя внимание пользователей соцсетей, отметивших, как эффектно они смотрятся вместе.

Реклама

Теперь же Жан Беленюк опубликовал в Instagram кадр, на котором можно увидеть, каким интересным взглядом Элина Свитолина, летом сыгравшая свадьбу с Гаэлем Монфисом, смотрит на завидного холостяка Владимира Кличко.

Реклама

Некоторые пользователи соцсетей тут же подметили сходство с тем, как на Кличко смотрела его бывшая невеста – американская актриса Хейден Паннетьер.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко
Хейден Панеттьер и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Вечер в рамках благотворительного аукциона Свитолина и Кличко провели за одним столом.

Реклама

При этом многие далеко не сразу узнали в красотке в обворожительном вечернем платье первую ракетку Украины.

Напомним, Владимир Кличко расстался с Хейден Панеттьер в 2018 году после девяти лет отношений.

При этом воспитанием дочки Хейден и Владимира занята бабушка – мама братьев Кличко. 9 декабря Кайе Евдокии исполнится 7 лет.

Прошлая жизнь Хейден – с Владимиром и дочкой
Прошлая жизнь Хейден – с Владимиром и дочкой / Фото: Twitter

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Пятница, 3 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 4 декабря
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
ТОП-МАТЧИ

Шахтер

3 дек

17:00

Львов

1.15

7.20

23.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять