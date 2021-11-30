Свитолина смотрит на Кличко, как Хейден (фото)

Владимир Кличко и Элина Свитолина провели за одним столом вечер в Киеве во время благотворительного аукциона, организованного теннисисткой

Кличко с Хейден и Элиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появились новые снимки с гала-ужина благотворительного фонда Элины Свитолиной в столице Украины, одним из гостей которого был Владимир Кличко.

Одно их совместное с Элиной фото ранее уже обратило на себя внимание пользователей соцсетей, отметивших, как эффектно они смотрятся вместе.

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Теперь же Жан Беленюк опубликовал в Instagram кадр, на котором можно увидеть, каким интересным взглядом Элина Свитолина, летом сыгравшая свадьбу с Гаэлем Монфисом, смотрит на завидного холостяка Владимира Кличко.

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Некоторые пользователи соцсетей тут же подметили сходство с тем, как на Кличко смотрела его бывшая невеста – американская актриса Хейден Паннетьер.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Вечер в рамках благотворительного аукциона Свитолина и Кличко провели за одним столом.

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При этом многие далеко не сразу узнали в красотке в обворожительном вечернем платье первую ракетку Украины.

Напомним, Владимир Кличко расстался с Хейден Панеттьер в 2018 году после девяти лет отношений.

При этом воспитанием дочки Хейден и Владимира занята бабушка – мама братьев Кличко. 9 декабря Кайе Евдокии исполнится 7 лет.