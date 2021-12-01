Світоліна натякнула на створення своїх токенів

Українська тенісистка Еліна Світоліна
Тенісистка зробила інтригуючу заяву на своїй сторінці у Twitter:
Looking for female led NFT проекти, які є coolest ones ? #nft #nftart #femaleart- Elina Monfils (@ElinaSvitolina) November 30, 2021
"Шукаю проекти NFT, які очолюють жінки, які з них найкрутіші?", – написала спортсменка.
У коментарях активно почали пропонувати свої послуги різні криптохудожниці. Але були й ті, хто почав відмовляти зірку від такого кроку.
"Еліно, ні – це спекуляція", – написав один із фоловерів.
Якщо Еліна все-таки наважиться запустити лінійку власних токенів, то вона має всі шанси заробити чималу суму грошей.
Наприклад, нещодавно фронтмен Little Big показав свої золоті криптояйця з 1000 NFT-кіндер-сюрпризів. А американський репер Snoop Dogg хоче продати своє фото (NFT-колаж) за 770 000 доларів.
Зазначимо, що спортсмени активно створюють свої токени, не відстає від модних тенденцій і Ліонель Мессі:
EXCLUSIVE for @boardroom : #Messi releases his 1st official NFT collection designed by @Bosslogic on the @EthernityChain platform https://t.co/dVM1ZbvWlb #FCBarcelona #Argentina #FCB pic.twitter.com/fbChXKom0I – Shlomo Sprung (@SprungOnSports) August 4, 2021
У перші кілька годин продажу токена футболіста одна із ставок покупця становила 1 128 815 доларів. В той час, як початкова ціна складала всього 50 тисяч доларів .
Нагадаємо, що нещодавно Володимир Кличко та Еліна Світоліна провели за одним столом вечір у Києві під час благодійного аукціону, організованого тенісисткою.