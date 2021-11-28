Бразильская связка принесла Шахтеру минимальную победу над Ингульцом

Шахтер обыграл Ингулец и догнал Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Единственный гол в матче был забит еще в первом тайме. Додо получил мяч в центре поля, немного протянул вперед, а затем отдал разрезающую передачу вперед на Тете, которому оставалось только пробить мимо вратаря.

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Шахтер владел подавляющим преимуществом, но больше забить подопечным Роберто де Дзерби не удалось.

Тем не менее этого хватило Шахтеру для победы. "Горняки" набрали три очка и догнали в турнирной таблице киевское Динамо, которое вчера обыграло Минай.

Отметим, что Шахтер играл полурезервным составом. Де Дзерби предоставил отдых некоторым игрокам после матча с Интером, а еще одна группа пропускала поединок из-за травм – это Алан Патрик, Исмаили, Фернандо и Тарас Степаненко.