16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Браво, Украина! Спасибо, Франция! Мы вышли в плей-офф ЧМ-2022

Любомир Луканюк
16 ноября, 23:34
Украинцы в гостях обыграли Боснию и заняли второе место в группе. Теперь наша команда 26 ноября узнает соперников по стыковым матчам

Украина добыла важную победу в Боснии / Фото: REUTERS

Сборная Украины продолжит бороться за выход на чемпионат мира. Пазл сложился. Мы обыграли Боснию, а Франция выиграла у Финляндии – 2:0.

Хотя первый тайм добавил седых волос украинским фанатам. Очень вялая игра без остроты в атаке.

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А в защите провал на 45-й минуте. И просто невероятный сейв Георгия Бущана. Вратарь спас нашу команду после удара головой Хаджикадунича. Мяч попал в стойку, но никто не успел его добить в сетку!

После перерыва нам удался быстрый гол. Цыганков прострелил на Ярмоленко, тот не смог пробить, но подоспел Зинченко и отправил мяч в пустые ворота.

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Потом был снова суперсейв Бущана. А добил боснийцев Артем Довбик, который реализовал выход один на один!

Босния – Украина – 0:2
Голы: Зинченко (59), Довбик (79)

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Победа в Боснии и результат в Хельсинки вывели украинцев на второе место в турнирной таблице.

Что дальше?

Сборная Украины вышла в стыковые матчи ЧМ-2022. Своих соперников наша команда узнает 26 ноября. Вероятней всего, украинцы будут несеяными, а значит нам могут попасться такие сборные, как Португалия или Италия.

Регламент

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.

Смотрите яркие фото с матча Босния – Украина:

Босния – Украина / Фото: REUTERS