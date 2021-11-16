16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Браво, Україно! Дякуємо, Франціє! Ми вийшли в плей-офф ЧС-2022

Любомир Луканюк
16 листопада, 23:34
Українці в гостях обіграли Боснію та посіли друге місце у групі. Тепер наша команда 26 листопада дізнається суперників по стиковим матчам

Україна здобула важливу перемогу в Боснії / Фото: REUTERS

Збірна України продовжуватиме боротися за вихід на чемпіонат світу. Пазл склався. Ми обіграли Боснію, а Франція виграла у Фінляндії – 2:0

Хоча перший тайм додав сивого волосся українським фанатам. Дуже млява гра без гостроти в атаці.

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А у захисті провал на 45-й хвилині. І просто неймовірний сейв Георгія Бущана. Воротар врятував нашу команду після удару головою Хаджикадунича. М'яч потрапив у стійку, але ніхто не встиг його добити в сітку!

Після перерви нам удався швидкий гол. Циганков прострелив на Ярмоленка, той не зміг пробити, але встиг Зінченко відправити м'яч у порожні ворота.

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Потім знову був суперсейв Бущана. А добив боснійців Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч!

Боснія – Україна – 0:2
Голи: Зінченко (59), Довбик (79)

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Перемога у Боснії та результат у Гельсінкі вивели українців на друге місце у турнірній таблиці.

Що далі?

Збірна України вийшла у стикові матчі ЧС-2022. Своїх суперників наша команда дізнається 26 листопада. Найімовірніше, українці будуть несіяними, а отже нам можуть потрапити такі збірні, як Португалія чи Італія.

Регламент

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.

Дивіться яскраві фото з матчу Боснія – Україна:

Босния – Украина / Фото: REUTERS