Брат одного из футболистов – на передовой. Ротань о мотивации на матч с Арменией

Руслан Ротань огласил заявку на отборочные матчи молодежного Евро-2023 / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 12 июня, сборная Украины U-21 проведет матч в Ереване против сборной Армении. За прямой трансляцией поединка Армения U-21 – Украина U-21 можно следить на нашем сайте.

Накануне матча главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, как он настраивал футболистов на поединок, который не имеет турнирного значения.

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"Мы разговаривали с ребятами на эту тему. И все пришли к выводу, что результат в предстоящем поединке для нас важен, поскольку сборную Украины ждут матчи плей-офф. Поэтому групповой турнир очень хочется завершить на мажорной ноте и при этом показать качественный футбол, к чему мы всегда стремимся.

Каждая победа любой украинской сборной поддерживает наших воинов. Брат одного из наших футболистов – на передовой. Ребята в очень тяжелых условиях смотрели некоторые наши матчи. Они переживают, и мы переживаем за украинских бойцов. А положительными результатами на международной арене, надеюсь, прибавляем им настроение", – поделился Ротань в комментарии пресс-службе УАФ.

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Ранее мы рассказывали, что отец и брат игрока молодежной сборной Украины Владислава Супряги защищают родную Одессу от российских захватчиков.

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