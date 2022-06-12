Брат одного з футболістів – на передовий. Ротань про мотивацію на матч із Вірменією

Руслан Ротань оголосив заявку на відбіркові матчі молодіжного Євро-2023 / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 12 червня, збірна України U-21 проведе матч у Єревані проти збірної Вірменії. За прямою трансляцією поєдинку Вірменія U-21 – Україна U-21 можна стежити на нашому сайті.

Напередодні матчу головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, як він налаштовував футболістів на поєдинок, який не має турнірного значення.

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"Ми розмовляли з хлопцями на цю тему. І всі дійшли висновку, що результат у майбутньому поєдинку для нас важливий, оскільки на збірну України чекають матчі плей-оф. Тому груповий турнір дуже хочеться завершити на мажорній ноті і водночас показати якісний футбол, чого ми завжди прагнемо.

Кожна перемога будь-якої української збірної підтримує наших воїнів. Брат одного з наших футболістів – на передовий. Хлопці за дуже важких умов дивилися деякі наші матчі. Вони переживають, і ми переживаємо українських бійців. А позитивними результатами на міжнародній арені, сподіваюся, додаємо їм настрою", – поділився Ротань у коментарі пресслужбі УАФ.

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Раніше ми розповідали, що батько і брат гравця молодіжної збірної України Владислава Супряги захищають рідну Одесу від російських загарбників.

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