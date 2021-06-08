Брат Карима Бензема будет биться с украинским боксером в Киеве

В ближайшую субботу в Украине пройдет боксерское шоу с участием Олега Малиновского в полулегком весе и супертяжеловеса Владислава Сиренко

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

Наши любители профессионального бокса на днях могут воочию увидеть бои своих известных соотечественников. В субботу в Киеве пройдет вечер бокса новой компании B1 Boxing Promotion. На ринг выйдут Игорь Шевадзуцкий, Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Инна Статкевич и другие.

Напомним, в марте Сиренко накормил ударами поляка.

Одним из самых интересных будет поединок 26-летнего Владислава Сиренко, которого тренирует Джеймс Али Башир – бывший наставник Александра Усика и Владимира Кличко. Сиренко выиграл все 16 боев, в том числе 13 – досрочно. Соперником Влада будет 35-летний Невфель Уата – француз алжирского происхождения. Кроме того, боксер ростом два метра – двоюродный брат знаменитого футболиста Карима Бензема. В его активе 18 побед в 21 бою.

А главным событием мероприятия станет противостояние Олега Малиновського с уроженцем Намибии Натаниэлем Какололо (11 побед в 13 боях) за пояс WBO Iintercontinental в полулегком весе. Пока что наш соотечественник взял верх во всех 27 выходах на ринг.

Олег Малиновский / Фото: K2 Promotions Реклама

Зимой Сиренко даже с рассечением справился с "Танком Т-34".

Смотрите сюжет телеканала "Украина 24" о грядущем вечере бокса в столице Украины: