27 декабря 22:00
Ньюкасл 1
Манчестер Юнайтед 1
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Боя Усик – Фьюри хотят все, но его не будет: названа причина

Андрей Трофимов
28 декабря, 13:50
Против весеннего поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри выступает один человек – обязательный претендент на пояс Цыганского короля Диллиан Уайт. И это все ломает

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Александр Усик весной, скорей всего, не подерется с Тайсоном Фьюри. Хотя в этом бое за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте заинтересованы все. Такое заявление сделал промоутер украинца Александр Красюк.

"Разговоры о поединке Усик – Фьюри имеют очень серьезную подоплеку. Сегодня этот бой хочет Фьюри, его промоутеры и менеджеры. Этот бой хочет Усик, его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы этот поединок состоялся, как и его промоутеры".

"Единственный человек, который против этого всего дела, – это Диллиан Уайт (обязательный претендент на пояс WBC, которым владеет Фьюри). Но у Уайта общий с Джошуа промоутер – Эдди Хирн. Тот, на самом деле, больше за то, чтобы поединок Усик – Фьюри состоялся, нежели наоборот. Но с точки зрения его бизнеса провести для своего подопечного Уайта поединок с чемпионом Фьюри в Британии – тоже сладкая булочка".

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

"Джошуа готов сделать шаг в сторону только при гарантии, что он следующий поединок проводит с победителем боя Усик – Фьюри. Но ни один человек на планете Земля не сможет это гарантировать – с судебным иском Диллиана Уайта. Поэтому я считаю, что наиболее вероятными, по состоянию на сегодня, весной являются бой Фьюри – Уайт и реванш Джошуа – Усик", – заявил Александр Красюк каналу BoxOffice.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Ранее бывший спарринг-партнер украинца Дэвид Аллен заявил, есть только один боксер, способный одолеть Александра Усика – это Тайсон Фьюри.

СМОТРИТЕ, КАК УСИК ПОБЕДИЛ ДЖОШУА

Реклама

А ТАК ФЬЮРИ НОКАУТИРОВАЛ УАЙЛДЕРА