Боя еще нет, а Джошуа уже требует реванша с Усиком

Энтони Джошуа согласился на бой против Александра Усика только при условии, что в контракте будет пункт о реванше. Сам же Усик не против еще раз встретиться с британец и снова его побить

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Контракт на первый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет иметь пункт о реванше. На этом настоял сам британец, наученный горьким опытом встречи с Энди Руисом. А украинец рад возможности дважды побить соперника

"Вопрос реванша прописан для Джошуа, поскольку он является чемпионом мира по трем версиям. Для него это было главным условием – возможность взять реванш. Особенно, для него это связано с опытом дебюта на американском рынке – после поражения Энди Руису вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали реванш на фантастических условиях для Усика. Думаю, мы будем иметь возможность увидеть два поединка Усик – Джошуа подряд. Когда Саша услышал об этом условии он не был расстроен, сказал: "Придется побить Энтони дважды", – рассказал промоутер Александр Красюк в эфире Youtube-канала VideoBoxing.

Ранее мы писали, что Усика исключили из рейтинга самой авторитетной боксерской организации. Александр Усик лишился позиций в рейтинге WBC, но ему нечего бояться. Украинец просто готовится к бою за другие пояса, поэтому его временно убрали из рейтинга.