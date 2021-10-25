Бой Усика и Фьюри сорвут! Претендент не собирается ждать

Джойс, Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня
Известный промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела супертяжеловеса Джо Джойса, сообщил, что они могут помешать объединительному поединку Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.
"Мы ждем, когда в WBO определятся с тем, что им делать с обязательным претендентом для Усика. Скорее всего, они позволят Усику провести еще один бой, поскольку одобрили его реванш с Джошуа.
Но победитель должен будет подраться с Джойсом. Мы ждем решение WBO и тогда будем думать, как нам поступать дальше", – заявил Уоррен.
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36-летний Джо Джойс – серебряный призер Олимпийских игр (2016). На профи-ринге провел 13 боев и все выиграл.
Последний свой бой Джойс провел летом, когда досрочно выиграл у Карлоса Такама.
Ранее мы писали, что после боя с Джошуа Усик побаловал себя очень дорогим подарком! Украинский чемпион купил себе шестиколесный гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.
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