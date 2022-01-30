Бой Усик – Фьюри отложили, но место проведения для него уже готово

Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Энтони Джошуа и Диллиан Уайт отказались отойти в сторонку за компенсацию ради того, чтобы уже весной состоялся мегафайт Александр Усик vs Тайсон Фьюри.

Вместо этого нас ждут поединки Фьюри – Уайт и Усик – Джошуа весной-летом с последующей встречей их победителей в бою за звание короля хэвивейта в конце года.

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Все идет к тому, что последний пройдет в Саудовской Аравии.

"Бой Фьюри – Усик не мог состояться в Саудовской Аравии в апреле из-за Рамадана. В июне там жарко, как в аду. Вместо этого у нас будет два полуфинала: Усик – Джошуа и Фьюри – Уайт. И потом, если саудиты действительно заинтересованы в поединке между победителями этих боев, они могут попробовать. У них теперь будет время всего мира, чтобы обсудить реальный контракт, а не меморандумы, которые топчутся по правам различных сторон. У саудитов много денег на мероприятия, но нужно делать это правильно", – приводит слова промоутера Тайсона Фьюри Боба Арума vringe.

Фьюри и Усик / Фото: REUTERS

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Отметим, что именно в Саудовской Аравии в декабре 2019-го состоялся реванш Джошуа – Руис, выигранный британцем по очкам.

А в декабре 2021-го в другой стране Ближнего Востока, ОАЭ, гостевал Александр Усик. Там он проехался на верблюде в пустыне и поразил местную публику ударом с левой в пинг-понге.