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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Больше улыбок не будет! Финальная дуэль взглядов Усика и Джошуа

Александр Трикиша
24 сентября, 17:57
Александр Усик и Энтони Джошуа в последний раз встретились перед завтрашней рубкой в ринге. Боксеры взвесились и посмотрели друг другу в глаза

Александр Усик и Энтони Джошуа на дуэли взглядов / Фото: REUTERS

Последняя встреча боксеров началась с традиционного взвешивания, на котором Усик оказался на восемь кг легче, чем его будущий соперник.

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А затем боксеры провели дуэль взглядов. На этот раз Усик и Джошуа улыбались друг другу и тепло приветствовали. Следующая их встреча – уже на ринге. И там уже никто не будет любезничать!

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Добавим, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.396, на победу Усика – 3.54, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Напомним, бой Усик – Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", начало – после 22:00 по Киеву. На кону боя будут стоять титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе.

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