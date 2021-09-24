Більше посмішок не буде! Фінальна дуель поглядів Усика і Джошуа

Олександр Усик і Ентоні Джошуа на дуелі поглядів / Фото: REUTERS

Остання зустріч боксерів почалася з традиційного зважування, на якому Усик виявився на вісім кілограм легше, yіж його майбутній суперник.

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А потім боксери провели дуель поглядів. Цього разу Усик і Джошуа посміхалися один одному і тепло вітали. Наступна їхня зустріч – вже на рингу. І там уже ніхто не буде проявляти повагу!

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Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.396, на перемогу Усика – 3.54, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Нагадаємо, бій Усик – Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", початок – після 22:00 за Києвом. На кону бою стоятимуть титули WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі.