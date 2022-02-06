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Больше медалей, чем у Украины: невероятное достижение итальянки

Любомир Луканюк
6 февраля, 03:09
Представительница шорт-трека итальянка Арианна Фонтана завоевала свою девятую олимпийскую медаль в карьере

Фонтана вместе с командой на пьедестале / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

31-летняя Арианна Фонтана в составе сборной Италии выиграла серебряную медаль в шорт-треке. На Олимпиаде Италия стала второй в смешанной эстафете.

Для Фонтаны – эта уже девятая олимпийская медаль в карьере. Спортсменка выиграла 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.

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Арианна участвует в своей уже пятой Олимпиаде. Свою первую олимпийскую награду спортсменка завоевала на домашних Играх в Турине-2006, когда ей было чуть больше 15 лет. Фонтана выиграла бронзу и стала самым молодым призером в истории Италии на зимних Олимпиадах.

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В Ванкувере-2010 Фонтана завоевала бронзу на дистанции 500 м.

В Сочи-2014 она добавила в свою коллекцию серебро и две бронзы.

А единственное золото было завоевано в Пхенчхане-2018 на дистанции 500 м, плюс серебро в женской эстафете и бронза на дистанции 1000 м.

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Интересно, что одна Фонтана завоевала больше медалей, чем все украинские спортсмены вместе взятые.

Более того, больше итальянки зимних наград выигрывали всего четыре спортсменки – норвежская лыжница Марит Бьерген – 13, нидерландская конькобежка Ирене Вюст - 11, итальянская лыжница Стефания Бельмондо и советская лыжница Раиса Сметанина – по 10.