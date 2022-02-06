Більше медалей, ніж Україна: неймовірне досягнення італійки

Фонтана разом з командою на п'єдесталі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

31-річна Аріанна Фонтана у складі збірної Італії виграла срібну медаль у шорт-треку. На Олімпіаді Італія стала другою у змішаній естафеті.

Для Фонтани – ця вже дев'ята олімпійська медаль у кар'єрі. Спортсменка виграла 1 золоту, 3 срібні та 5 бронзових нагород.

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Аріанна бере участь у вже п'ятій Олімпіаді. Свою першу олімпійську нагороду спортсменка виборола на домашніх Іграх у Турині-2006, коли їй було трохи більше 15 років. Фонтана виграла бронзу та стала наймолодшим призером в історії Італії на зимових Олімпіадах.

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У Ванкувері-2010 Фонтан завоювала бронзу на дистанції 500 м.

У Сочі-2014 вона додала до своєї колекції срібло та дві бронзи.

А єдине золото було завойовано у Пхенчхані-2018 на дистанції 500 м, плюс срібло у жіночій естафеті та бронза на дистанції 1000 м.

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Цікаво, що одна Фонтана завоювала більше медалей, ніж всі українські спортсмени разом узяті.

Більше того, більше італійки зимових нагород вигравали лише чотири спортсменки – норвезька лижниця. Маріт Бьорген – 13, нідерландська ковзанярка Ірене Вюст – 11, італійська лижниця Стефанія Бельмондо та радянська лижниця Раїса Сметаніна – по 10.