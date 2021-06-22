Больного спортсмена не пустили на Олимпиаду-2020 в Токио, а вся команда изолирована

20 июня в токийском аэропорту Нарита положительный тест на коронавирус сдал один из членов олимпийской сборной Уганды, которому запретили въезжать в Японию

Олимпийская сборная Уганды в аэропорту Токио / Фото: REUTERS

До летних Олимпийских игр-2020 остается больше месяца, а первые делегации начали съезжаться в Японию и привезли в страну коронавирус. Так, сборная Уганды, в составе которой по прилете в Токио был выявлен случай заражения COVID-19, помещена на карантин до 3 июля. Напомним, что первой на ОИ-2020 прилетела сборная Австралии по софтболу.

20 июня после приземления в токийском аэропорту Нарита положительный тест на коронавирус оказался у одного из членов сборной Уганды. Его в Японию не пустили, а еще восемь спортсменов, которые получили отрицательные результаты, отправились на арендованном автобусе к месту размещения в городе Идзумисано.

В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato

Это первый инцидент, когда иностранный атлет, прибывший в Японию для участия в Олимпиаде, оказался инфицирован. Но японские медики, проведя опрос по поводу контактов спортсменов с инфицированным, решили, что команду нужно изолировать во избежание новых случаев заражения на две недели. Ежедневно им нужно проходить тестирование.

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Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Напомним, МОК обязал атлетов подписать документ, в котором они соглашаются на участие в Олимпиаде под собственную ответственность и осознают, что могут столкнуться с риском для здоровья или даже смертью.