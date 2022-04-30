Болезнь таки оказалась сильнее. Умер эпатажный футбольный агент Мино Райола

Мино Райола умер после продолжительной болезни / Фото: Коллаж: Сегодня

Два дня назад в сети появилась фейковая информация о смерти одного из самых успешных агентов в истории мирового футбола Мины Райолы. Но сам же эпатажный нидерландец эту новость опроверг. При этом Райола оставался находиться в больнице.

Мино Райола был знаковой личностью в мировом футболе

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К сожалению, одолеть недуг Мино Райола не смог. О смерти футбольного агента сообщили родственники, которые опубликовали заявление на официальном Twitter Мины Райолы:

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти наиболее бережного и невероятного футбольного агента в истории. Мино сражался до конца с той же силой, с которой он защищал своих игроков за столом переговоров. Как обычно, Мино заставил нас гордиться собой, хотя никогда этого не осознавал"

Один из самых влиятельных футбольных агентов в мире ушел из жизни в возрасте 54 лет. Райола на протяжении долгого времени боролся с болезнью легких.

Мино Райола и Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

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Нидерландец итальянского происхождения представлял интересы более 20 самых известных футболистов в Европе. Среди его клиентов были такие звезды, как голкипер Пари Сен-Жермен и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, шведский форвард Милана Златан Ибрагимович, нидерландский защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба и другие известные игроки.