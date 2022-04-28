Иисус из мира футбола! Известный агент внезапно "воскрес" после новости о его смерти

Новость о смерти Мино Райолы оказалась фейком. Сам итальянец со злостью отреагировал на нее

Мино Райола - один из самых влиятельных футбольных агентов

Сегодня в СМИ попала информация о смерти итальянского футбольного агента Мино Райолы. Функционер долгое время страдал от проблем с легкими.

Данную новость сообщил известный инсайдер Танкреди Палмьери, однако позже оказалось, что это ложь. Корреспондент New York Times Тарик Пуджа сообщил, что Райола жив, однако находится в тяжелом состоянии.

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Позже другой журналист Фабрицио Романо поведал, что главврач миланской больницы "Сан-Раффаэль" также опроверг информацию о смерти. В итоге в Twitter Фабрицио были опубликованы возмущенные слова самого Райолы.

"Для тех, кто интересуется, мое текущее состояние здоровья следующее: рассержен, что меня убивают во второй раз за 4 месяца. Кажется, я также могу воскресать".

Отметим, что Райола является одним из крупнейших футбольных агентов в мире. Итальянец представляет интересы Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Маттейса Де Лигта, Поля Погба, Джанлуиджи Доннаруммы, Генриха Мхитаряна и многих других. Состояние Райолы оценивается примерно в 73,5 млн евро.