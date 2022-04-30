Хвороба таки виявилася сильнішою. Помер епатажний футбольний агент Міно Райола

Міно Райола помер після тривалої хвороби / Фото: Колаж: Сьогодні

Два дні тому в мережі з'явилася фейкова інформація про смерть одного з найуспішніших агентів історії світового футболу Міни Райоли. Але ж сам епатажний нідерландець цю новину спростував. При цьому Райола залишався перебувати у лікарні.

Міно Райола був знаковою особистістю у світовому футболі

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На жаль, здолати недугу Міно Райола не зміг. Про смерть футбольного агента повідомили родичі, які опублікували заяву на офіційному Twitter Міни Райоли:

" З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть найбільш дбайливого та неймовірного футбольного агента в історії. Міно бився до кінця з тією самою силою, з якою він захищав своїх гравців за столом перемовин. Як завжди, Міно змусив нас пишатися собою, хоча ніколи цього не усвідомлював."

Один із найвпливовіших футбольних агентів у світі пішов із життя у віці 54 років. Райола протягом тривалого часу боровся із хворобою легень.

Міно Райола і Ерлінг Голанд / Фото: Twitter

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Нідерландець італійського походження представляв інтереси понад 20 найвідоміших футболістів у Європі. Серед його клієнтів були такі зірки, як голкіпер Парі Сен-Жермен та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма норвезький нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд , шведський форвард Мілана Златан Ібрагімович , нідерландський захисник Ювентуса Маттейс де Лігт , півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба та інші відомі гравці.