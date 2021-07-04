Болельщики встретили сборную исполнением гимна. Шева: "Вы не представляете, как это важно"

Для футболистов встреча в аэропорту стала сюрпризом, их не предупредили, что их ждут сотни болельщиков, чтобы поблагодарить за выступление на Евро-2020

Болельщики встретили сборную Украины в аэропорту

Сегодня сборная Украины вернулась на родину после вылета из Евро-2020. В аэропорту команде устроили сюрприз – встречу с сотнями болельщиков. Правда, им пришлось немного подождать, ведь самолет со сборной Украины опоздал.

Сборная Украины возвращается в Киев после Евро-2020: онлайн встречи в аэропорту

Когда же самолет с национальной команды все же приземлился, их встретили бурными овациями и скандированием "Украина, Украина". Игроки и тренеры поднялись на небольшую сцену. Фанаты вместе с Ярмаком, Фоззи и лидером группы С.К.А.Й. Олегом Собчуком затянули гимн Украины.

После этого организаторы встречи передали микрофон главному тренеру сине-желтых Андрею Шевченко.

"Спасибо огромное за эту поддержку", – начал Шевченко, но его оборвали скандированием "Шева, Шева". – "Я благодарен вам. Вы не представляете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарим всех, кто болел за нас в Украине, мы чувствовали вашу поддержку. Благодарю ребят за самоотдачу, игру. Слава Украине!"

Команда под "Червону руту" покинула сцену и быстро отправилась в автобус. Не повезло только Александру Зинченко, которого фанаты зажали между собой и не отпускали, пока он не раздал всем автографы.