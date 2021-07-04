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Самолет сборной Украины из Рима опаздывает на час: что произошло с рейсом

Елена Павлова Елена Павлова
4 июля, 16:17
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Команда Андрея Шевченко возвращается домой после выхода в четвертьфинал Евро-2020. В аэропорту Борисполь ее уже заждались болельщики
Сборная Украины возвращается домой
Сборная Украины возвращается домой / Фото: УАФ

3 июля в Риме сборная Украины отыграла свой последний матч на Евро-2020, уступив в четвертьфинале Англии 0:4. А сегодня команда Андрея Шевченко возвращается домой. И в аэропорту "Борисполь" ее ждет теплый прием болельщиков. Онлайн прилета сборной Украины доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

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Изначально самолет сборной ждали в Борисполе 4 июля в 15.20, однако в итоге прилет сдвинули на час. Борт команды Андрея Шевченко должен сесть под Киевом ориентировочно в 16.25.

"Задержка связана с организационными моментами. Так решили футболисты, ведь рейс чартерный", – сообщили нам организаторы встречи сборной

Сборную Украины ждут в аэропорту
Сборную Украины ждут в аэропорту / Фото: Getty Images

Любители футбола начали собираться в аэропорту "Борисполь" где-то за два часа до прилета. На крыше паркинга терминала D, где состоится официальная часть встречи, к этом времени находилось уже порядка 100 человек с дудками и национальными флагами. Для футболистов поставили сцену.

Ранее мы писали, что Шевченко уже ждут в Катаре.

А также сообщили, останется ли Шевченко в сборной Украины.

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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
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9
2
Дания
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3
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3
4
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Г
О
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3
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9
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Австрия
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3
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3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
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5
2
Германия
3
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4
3
Португалия
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4
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