Болельщик с плакатом устроил грандиозный завал на "Тур де Франс"

Последствия завала на "Тур де Франс" / Фото: Getty Images
Сегодня стартовала самая престижная велогонка мира "Тур де Франс". И сразу – большой завал. Его причиной стал невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.
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Зритель держал в руках плакат и не заметил, что на него едет пелотон. В результате один из велогонщиков врезался в плакат и упал.
После чего последовал ряд падений других спортсменов.
А победителем первого этапа "Тур де Франс" стал француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step.
Ранее мы писали, что болельщик укусил девушку за грудь! Она мешала ему смотреть крикет.
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