Болельщик с плакатом устроил грандиозный завал на "Тур де Франс"

Первый этап веломногодневки выиграл француз Жюлиан Алафилипп, а большинство из его соперников вынуждены были обратиться за медпомощью после падения

Последствия завала на "Тур де Франс" / Фото: Getty Images

Сегодня стартовала самая престижная велогонка мира "Тур де Франс". И сразу – большой завал. Его причиной стал невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.

Читайте также: История одной фотографии. Почему гонщики курили на "Тур де Франс"

Зритель держал в руках плакат и не заметил, что на него едет пелотон. В результате один из велогонщиков врезался в плакат и упал.

После чего последовал ряд падений других спортсменов.

А победителем первого этапа "Тур де Франс" стал француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step.

Ранее мы писали, что болельщик укусил девушку за грудь! Она мешала ему смотреть крикет.