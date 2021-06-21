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Боксер нокаутировал соперника, а затем добивал ногами: сумасшедшее видео

21 июня, 14:29

Александр Трикиша

Боксер не сдержал эмоций после нокаута и стал добивать своего соперника ногами. Его еле оттащили от жертвы и впаяли дисквалификацию

Боксер добивал соперника ногами

Боливийский боксер Сауль Фарах провел более сотни поединков на профессиональном ринге, но такое с ним случилось впервые. Его бой против Педро Табареса завершился в шестом раунде после невероятного всплеска агрессии со стороны соперника.

Табарес ударом с левой отправил Фараха на канвас. Рефери зафиксировал нокдаун, но Табарес не отошел в угол, как этого требуют правила, а набросился на соперника и стал добивать его.

Рефери пытался оттащить невменяемого боксера, а тот вырывался и бил лежащего Фараха ногами, в результате чего сломал ему нос. В итоге Табарес был дисквалифицирован, а Фараху присудили победу.

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Источник: Сегодня|Спорт

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