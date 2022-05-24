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Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
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Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
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Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
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Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
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Боксер крикнул "Слава Украине!" на всю Европу

Андрей Трофимов
24 мая, 08:44
После победы в первом поединке чемпионата Европы по боксу украинец Иван Сапун поддержал нашу страну, которая сражается против российских оккупантов

Сапун продолжил борьбу за медали чемпионата Европы

В Ереване стартовал чемпионат Европы по боксу, где участвуют 219 спортсменов. В весовой категории до 80 кг Украину представляет Иван Сапун.

В первом раунде наш боксер встретился с британцем Джорджем Кротти. Украинец победил и после объявления результата крикнул: "Слава Украине!". С трибун ему ответили: "Героям слава!".

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Ранее мы писали, что боксер Олег Прудкий погиб на войне против России, защищая свою страну. Олег был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса. Также Прудкий запомнился выступлением за полупрофессиональную боксерскую команду "Украинские атаманы".

А в Мариуполе от вражеского снаряда погиб бывший боксер и судья Алексей Купырев. Он был чемпионом Европы среди молодежи.