28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
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Боксер крикнув "Слава Україні!" на всю Європу

Андрій Трофімов
24 травня, 08:44
Після перемоги у першому поєдинку чемпіонату Європи з боксу українець Іван Сапун підтримав нашу країну, яка бореться проти російських окупантів

Сапун продовжив боротьбу за медалі чемпіонату Європи

У Єревані стартував чемпіонат Європи з боксу, де беруть участь 219 спортсменів. У ваговій категорії до 80 кг україну представляє Іван Сапун.

У першому раунді наш боксер зустрівся із британцем Джорджем Кротті. Українець переміг і після оголошення результату крикнув: "Слава Україні!". З трибун йому відповіли: "Героям слава!".

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Раніше ми писали, що боксер Олег Прудкий загинув на війні проти Росії захищаючи свою країну. Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам'ятався виступом за напівпрофесійну боксерську команду "Українські отамани".

А у Маріуполі від ворожого снаряду загинув колишній боксер та суддя Олексій Купирєв. Він був чемпіоном Європи серед молоді.