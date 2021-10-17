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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
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Боксер Беринчик пошел в лес и наткнулся на пулю (видео)

Андрей Трофимов
17 октября, 20:09
В паузе между тренировками в Буковеле Денис Беринчик взял в руки металлоискатель и отправился на поиски сокровищ – они увенчались успехом

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions, Instagram

Серебряный призер Олимпиады-2012 и чемпион мира по версии WBO International Денис Беринчик решил добавить к наградам, добытым в ринге, другие ценные металлы, спрятанные в земле.

Во время тренировочного сбора в Буковеле 33-летний спортсмен нашел время, чтобы отправиться в лес с металлоискателем.

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Беринчику и его спутнику повезло наткнуться на пулю времен Первой мировой и 25-копеечную монету 1992 года выпуска. Большинство таких не представляют ценности для нумизматов, но есть редкие разновидности, цена на которые доходит до 4000 грн.

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Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Напомним, в июле Денис Беринчик победил звезду UFC Артема Лобова в бою на голых кулаках.

А перед тем Беринчик встретился с Ломаченко и вызвал того на поединок.

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