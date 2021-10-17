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Ворскла --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Боксер Берінчик пішов до лісу і натрапив на кулю (відео)

Андрій Трофімов
17 жовтня, 20:09
В паузі між тренуваннями в Буковелі Денис Берінчик взяв в руки металошукач і відправився на пошуки скарбів – вони увінчалися успіхом

Денис Берінчик / Фото: K2 Promotions, Instagram

Срібний призер Олімпіади-2012 і чемпіон світу за версією WBO International Денис Беринчик вирішив додати до нагород, здобутих у рингу, інші цінні метали, заховані в землі.

Під час тренувального збору в Буковелі 33-річний спортсмен знайшов час, щоб відправитися до лісу з металошукачем.

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Берінчику та його супутнику пощастило наштовхнутися на кулю часів Першої світової та 25-копійчану монету 1992 року випуску. Більшість таких не становлять цінності для нумізматів, але є рідкісні різновиди, ціна на які доходить до 4000 грн.

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Денис Берінчик / Фото: K2 Promotions

Нагадаємо, в липні Денис Беринчик переміг зірку UFC Артема Лобова в бою на голих кулаках.

А перед тим Берінчик зустрівся з Ломаченком і викликав того на поєдинок.

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