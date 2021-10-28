30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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Бокс и тяжелую атлетику готовы исключить из Олимпиады-2024. Рассказываем, что произошло

Любомир Луканюк
28 октября, 18:15
Томас Бах недоволен работой руководства двух федераций и обещает в ближайшее время принять решение по этим видам спорта

Бах готов отвернуться от культовых видов спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс и тяжелая атлетика могут быть исключены из программы Олимпиады-2024 в Париже.

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"МОК обеспокоен этими двумя видами спорта, потому что в этих федерациях существуют серьезные проблемы с управлением. Поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией и примем решение как можно скорее в интересах спортсменов", – заявил Бах.

Соревнования по боксу на Олимпийских играх проводятся с 1904 года, а по тяжелой атлетике – с 1896-го.

Что не так с боксом?

Исполком МОК не удовлетворен работой Международной боксерской федерации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга.

Олимпийских чиновников также беспокоит проблема договорных поединков в боксе.

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Хижняк остался без "золота" Олимпиады / Фото: Reuters

Что не так с тяжелой атлетикой?

Противостояние МОК и IWF длится с 2017 года, когда Бах впервые пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если федерация не будет должным образом бороться с допингом в своем виде спорта.

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Тяжелоатлетка Ирина Деха на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.