Бокс та важку атлетику готові виключити з Олімпіади-2024. Розповідаємо, що сталося

Бах готовий відвернутися від культових видів спорту

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що бокс та важка атлетика можуть бути виключені із програми Олімпіади-2024 у Парижі.

Читайте також: Як же так! Успішний для України вид спорту виключили з Олімпійських ігор

Реклама

"МОК занепокоєний цими двома видами спорту, тому що в цих федераціях є серйозні проблеми з управлінням. Тому ми дуже уважно стежимо за ситуацією і ухвалимо рішення якнайшвидше на користь спортсменів", – заявив Бах.

Змагання з боксу на Олімпійських іграх проводяться з 1904 року, а з важкої атлетики – з 1896-го.

Що не так із боксом?

Виконком МОК не задоволений роботою Міжнародної боксерської федерації з питань управління, фінансів, суддівства та допінгу.

Олімпійських чиновників також непокоїть проблема договірних поєдинків у боксі.

Реклама

Хижняк залишився без "золота" Олімпіади / Фото: Reuters

Що не так із важкою атлетикою?

Протистояння МОК та IWF триває з 2017 року, коли Бах вперше пригрозив виключенням важкої атлетики з програми Ігор-2024, якщо федерація не належним чином боротиметься з допінгом у своєму виді спорту.

Важкоатлетка Ірина Деха на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Реклама

Літні Олімпійські ігри 2024 пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня.