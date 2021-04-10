Боевая красотка вынесла бойца за 29 секунд! Смотрите молниеносный дебют в Bellator

В ночь с 9 на 10 апреля в Анкасвилле, штат Коннектикут, прошел турнир по смешанным единоборствам известного промоушена Bellator под номером 256. Одним из самых ярких стал поединок предварительного карда, который завершился всего за 29 секунд. Ранее легенду UFC вырубили ударом колена в голову.

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В этом противостоянии дебютировала 22-летняя россиянка Диана Авсарагова. "Боевая красотка из клуба "Ахмат" по прозвищу "Пантера", – как описывает себя девушка. Спортсменке из Северной Осетии противостояла 34-летняя американка Тара Графф.

Мало кто ожидал такой быстрой развязки, но бой завершился уже на 29-й секунде поединка победой дебютантки Авсараговой, у которой оказалась очень тяжелая рука. Сначала россиянка встретила Графф правым, в результате чего американка пошатнулась и потеряла бдительность, а затем "Пантера" нокаутировала Тару двоичкой в челюсть. Графф упала как подкошенная.

Отметим, что контракт Авсараговой с Bellator был подписан еще в конце 2019 года. Но дебютировать в американской лиге в 2020 году ей помешала пандемия. Однако у россиянки контракт на шесть поединков в промоушене, поэтому в 2021 году она снова должна появиться в клетке. А после этого вечера на ее счету три победы в ММА.

Ранее боец MMA получил красную карточку и едва не расплакался.

Тренировка Кристианы Жустину Видео: Instagram