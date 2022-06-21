Боец ВСУ стал главным тренером Кривбасса!

Вернидуб стал главным тренером Кривбасса / Фото: Кривбасс Кривой Рог

Новичок Премьер-лиги Кривбасс объявил о назначении Юрия Вернидуба новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал трехлетний контракт. Ранее боец ВСУ Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера Шерифа.

Вернидуб будет совмещать работу в Кривбассе со службой в украинской армии. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тренер переведен в город Кривой Рог для дальнейшего прохождения службы, сообщает сайт клуба.

Реклама

"Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями", – подчеркнул Юрий Вернидуб.

За свою карьеру Вернидуб успешно зарекомендовал себя в Заре, с которой выиграл бронзу чемпионата Украины. С солигорским Шахтером становился чемпионом Беларуси, с Шерифом выигрывал чемпионат Молдовы. Тираспольцы под руководством Вернидуба впервые в своей истории сыграли в групповом турнире Лиги чемпионов и пробились плей-офф Лиги Европы. По ходу турнира Шериф обыграл мадридский Реал и донецкий Шахтер.

Реклама

Напомним, Кривбасс вышел в украинскую Премьер-лигу, заняв второе место в Первой лиге.

Ранее легендарный тренер объяснил, где проводить чемпионат Украины во время войны.