Боец вернулся в MMA после четырехлетнего простоя и выдал жестокий нокаут

Американец Энтони Джонсон провел первый бой с 2017 года и одержал яркую победу нокаутом над Хосе Аугусто Азеведо Барросом

Фото: mmajunkie

Бывший боец UFC Энтони Джонсон феерически вернулся в смешанные единоборства после четырехлетней паузы и одержал яркую победу нокаутом на турнире Bellator 258. Жертвой американца стал бразилец Хосе Аугусто Азеведо Баррос.

В начале второго раунда Джонсон поймал соперника мощным ударом с правой, а затем еще и добавил "контрольный", когда Баррос лежал на канвасе.

Энтони Джонсон ушел из MMA в 2017 году после поражения от Дэниела Кормье. Его послужной список состоит из 23 побед и шести поражений.

Смотрите яркие нокауты: